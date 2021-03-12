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С 1 апреля "Нафтогаз" переходит на рыночные тарифы

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 21:41
С 1 апреля "Нафтогаз" переходит на рыночные тарифы Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Стоимость газа от НАК "Нафтогаз Украина" будет формироваться на рыночных принципах. Стоимость газа изменится с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" напомнили, что с 1 февраля 2021 года в Украине была установлена граничная цена на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр. Период действия цены заканчивается 31 марта текущего года, и уже с 1 апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах.

При этом в компании прогнозируют, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних.

"Ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. В декабре, например, ГК "Нафтогаз Украины" предлагала своим клиентам до 40% более выгодные цены", - говорится в сообщении.

При этом в "Нафтогазе" отметили, что на сегодняшний день почти 300 тысяч субсидиантов сменили поставщика газа на "Нафтогаз" и остальных украинцев, которые хотят получать качественные услуги по выгодным ценам, призывают не тянуть с оформлением документов.

Напомним, в феврале правительство Украины ввело государственное регулирование цены на газ до 31 марта. Согласно решению Кабинета министров, тариф не должен превышать 6,99 грн за кубометр.

Кроме того, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.

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