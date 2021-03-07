Более 1,5 тысяч раз: в Сербии заявили о незаконной прослушке президента

В субботу в Сербии провели заседание Совета национальной безопасности. Выяснилось, что к незаконной прослушке были причастны высокопоставленные чиновники МВД.

"Всех проверили на полиграфе, сразу скажу - все они отвечали на самые важные вопросы, которые мы им задавали, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда" - сказал Вулин.

По его словам, все было передано в прокуратуру по организованной преступности. О мотивах прослушки Вулин не сообщил.