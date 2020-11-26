Почти 1,5 млн человек стали переселенцами из Крыма и ОРДЛО

В Украине зарегистрировано 1 458 737 внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Эти данные приведены по состоянию на 24 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

“По состоянию на 24 ноября 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 458 737 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук сообщила, что около половины зарегистрированных переселенцев из Донбасса живут на временно оккупированной территории. В частности, это украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить и возможности выехать из ОРДЛО.

РБК-Украина ранее сообщало, что с 14 октября переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.