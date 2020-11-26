ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Майже 1,5 млн осіб стали переселенцями з ОРДЛО та Криму

Автор: РБК-Україна

В Україні зареєстровано 1 458 737 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Ці дані наведені станом на 24 листопада.

Популярні новини

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Станом на 24 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 737 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук повідомила, що близько половини зареєстрованих переселенців з Донбасу живуть на тимчасово окупованій території. Зокрема, це українські пенсіонери, які не мають на що жити та можливості виїхати з ОРДЛО.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що з 14 жовтня переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України переселенцыКримОРДЛО