Нацелились на российскую оборонку и причастных к войне: Блинкен о новых санкциях

"Сегодня мы приняли меры против тех, кто финансирует, поставляет и ведет неспровоцированную войну России против Украины", - говорится в заявлении.

По словам Блинкена, США таким образом увеличивают цену президенту РФ Владимиру Путину за войну против Украины.

"Госдепартамент определил, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые контролировали конфискацию или кражу сотен тысяч тонн украинского зерна, что обострило продовольственную безопасность во всем мире", - добавил Блинкен.

В частности, в список попал глава Чечни Рамзан Кадыров, три его жены, три взрослые дочери и двоюродный брат.

Также санкции ввели против российской неонацистской группировки "Русич" и его руководителей Алексея Мильчакова и Яна Петровского. Также под ограничения потравили фейковые "судьи" из оккупированного Крыма и детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова. По информации США, именно она руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в РФ.