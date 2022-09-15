Націлилися на російську оборонку та причетних до війни: Блінкен про нові санкції

"Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує, постачає та веде неспровоковану війну Росії проти України", - йдеться у заяві.

За словами Блінкена, США таким чином збільшують ціну президенту РФ Володимиру Путіну за війну проти України.

"Держдепартамент визначив, серед іншого, п’ятьох російських довірених осіб, які контролювали конфіскацію або крадіжку сотень тисяч тонн українського зерна, що загострило продовольчу безпеку в усьому світі", - додав Блінкен.

Зокрема, до списку потрапив очільник Чечні Рамзан Кадиров, три його дружини, три дорослі дочки та двоюрідний брат.

Також санкції ввели проти російського неонацистського угруповання "Русич" та його очільників Олексія Мільчакова і Яна Петровського. Також під обмеження потравили фейкові "судді" з окупованого Криму і дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова. За інформацією США, саме вона керувала зусиллями Росії щодо депортації тисяч українських дітей у РФ.