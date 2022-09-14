Германия передала Украине еще несколько установок Gepard и рефрижераторы

Германия на последней неделе передала на нужды ВСУ еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и 65 рефрижераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу правительственного сайта Германии.

Таким образом в распоряжении Украины есть 24 установки Gepard. Еще шесть установок готовятся отправить в Украину.

Зенитная САУ Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм и в реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Производитель установок проводил ранее учения для украинских военных в Германии.

Также Германия направила 65 рефрижераторов для медицинских поставок. Ранее в Украину было доставлено лишь 2 рефрижератора.