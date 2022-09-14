Тайвань изучает опыт Украины в информационной войне против России, - Reuters

Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы изучаем опыт вторжения России в Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени", - рассказала глава Министерства по цифровым технологиям Тайваня Одри Тан.

В планах Тайваня провести испытания спутников стоимостью 550 миллионов тайваньских долларов и активное использование социальных сетей.

"Мы публично заявляем, что наша стратегия это "юмор вместо слухов". Как мы видели на примере Украины, есть также люди, которые используют идеи даже комедии, конечно же, интернет-мемы, чтобы распространять сообщения, которое сплачивает людей", - добавила в итоге Тан.