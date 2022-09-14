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Тайвань вивчає досвід України в інформаційній війні проти Росії, - Reuters

Фото: Тайвань вивчає досвід України в інформаційній війні проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Тайвань розглядає досвід України по донесенню своєї позиції зовнішньому світу під час війни, використовуючи різні інструменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вивчаємо досвід вторгнення Росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", - розповіла глава міністерства з цифрових технологій Тайваню Одрі Тан.

У планах Тайваню провести випробування супутників вартістю 550 мільйонів тайваньських доларів та активне використання соціальних мереж.

"Ми публічно заявляємо, що наша стратегія це "гумор замість чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, звичайно ж, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, яке згуртовує людей", - додала у підсумку Тан.

Нагадаємо, що Тайвань розмістив протидронні знаряддя на декількох островах.

Також, США схвалили продаж озброєнь Тайваню на 1 млрд доларів. Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря".

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ТайваньВійна в Україні