Трое мужчин подорвались на деоккупированной части Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Золочевского поселкового совета.

"Безжалостная война унесла жизни еще трех наших земляков", - говорится в заявлении.

По информации поселкового совета, в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве трагически погибли жители села Макарово

Еще два дня назад российские оккупанты покинули это село. Все дороги, которые ведут с него в сторону Золочева сейчас заминированы, однако спасатели работают над их расчисткой.