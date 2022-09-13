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Трое мужчин подорвались на деоккупированной части Харьковской области

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 17:05
Трое мужчин подорвались на деоккупированной части Харьковской области Фото: Трое мужчин подорвались на деокупованій части Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Трое жителей села Макарово Харьковской области погибли, подорвавшись на вражеском боеприпасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Золочевского поселкового совета.

"Безжалостная война унесла жизни еще трех наших земляков", - говорится в заявлении.

По информации поселкового совета, в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве трагически погибли жители села Макарово

Еще два дня назад российские оккупанты покинули это село. Все дороги, которые ведут с него в сторону Золочева сейчас заминированы, однако спасатели работают над их расчисткой.

Напомним, что ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Также, в освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток.

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