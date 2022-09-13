Троє чоловіків підірвались на деокупованій частині Харківської області
Троє жителів села Макарове Харківської області загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Золочівської селищної ради.
"Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків", - йдеться у заяві.
За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове
Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, проте рятувальники працюють над їх розчищенням.
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.
Також, у звільненому селі під Харковом знайдені тіла зі слідами тортур.
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