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Троє чоловіків підірвались на деокупованій частині Харківської області

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 17:05
Троє чоловіків підірвались на деокупованій частині Харківської області Фото: Троє чоловіків підірвались на деокупованій частині Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Троє жителів села Макарове Харківської області загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Золочівської селищної ради.

"Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків", - йдеться у заяві.

За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове

Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, проте рятувальники працюють над їх розчищенням.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.

Також, у звільненому селі під Харковом знайдені тіла зі слідами тортур.

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