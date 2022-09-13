Европа должна предоставлять все виды помощи Украине, - премьер Финляндии

"Украинцы доказали свою храбрость и выносливость, и они должны выиграть войну - альтернативы нет. Поэтому европейцы должны продолжать предоставлять Украине все виды помощи", - заявила Марин.

Выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге премьер сказала, что надо быть готовыми принять еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России. Она считает, что недальновидные действия России уже привели к еще большей сплоченности Западного альянса.

Вспоминая энергетический кризис в Европе, она призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию.

"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", - подчеркнула Марин.