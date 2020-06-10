В "1+1" отреагировали на возможную связь с Медведчуком

Телеканал "1+1" отреагировал на информацию, что один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Виктор Медведчук имеет долю в структуре медиагруппы "1+1". Согласно декларации, на его жену оформлено почти 25% акций телеканалов "1+1" и "2+2".

Об этом сообщается на сайте "1+1".

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко (жене Медведчука, - ред.). Подписчики ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую недавно обнародовал нардеп.

Для 1+1 медиа эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала. Официальный комментарий 1+1 медиа появится после проверки информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы: Коррупция в деталях" сообщили, что Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Через цепочку компаний его жена Оксана Марченко владеет почти 25% акций телеканалов "1+1" и "2+2".

Отметим, в 2019 году Медведчук в эфире одного из своих телеканалов заявлял, что его жена является лишь номинальной владелицей бизнеса, а настоящим владельцем и руководителем является он.

Как писало РБК-Украина, Медведчук и его жена задекларировали годовой доход в более чем 323 млн гривен.