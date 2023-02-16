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​Заступник мера Енергодара Іван Самойдюк повернувся з полону

Фото: заступник мера Енергодара Іван Самойдюк (n-media tv.jpg)
Автор: Олена Черкасець

Відбувся черговий обмін полоненими. З неволі звільнено 101 українця, серед них - заступник мера Енергодара Іван Самойдюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 100 військових і один цивільний - перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що серед звільнених військових багато поранених. Більшість - захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби - 29, Нацгвардії - 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро - до лав Територіальної оборони.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного.

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