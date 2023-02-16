RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк вернулся из плена

Фото: заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк (n-media tv.jpg)
Автор: Елена Черкасец

Состоялся очередной обмен пленными. Из неволи освобожден 101 украинец, среди них - заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В результате очередного обмена пленными домой вернулись 100 военных и один гражданский - первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается родных и близких", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники с херсонского и киевского направлений. Среди других вернулись 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе - 29, Нацгвардии - 12, восемь освобожденных относятся к Вооруженным силам Украины, пятеро - к рядам Территориальной обороны.

На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав.

Напомним, Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине