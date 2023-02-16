​Заступник мера Енергодара Іван Самойдюк повернувся з полону

"Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 100 військових і один цивільний - перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що серед звільнених військових багато поранених. Більшість - захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби - 29, Нацгвардії - 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро - до лав Територіальної оборони.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.