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Заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк вернулся из плена

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 19:13
Заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк вернулся из плена Фото: заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк (n-media tv.jpg)
Автор: Елена Черкасец

Состоялся очередной обмен пленными. Из неволи освобожден 101 украинец, среди них - заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В результате очередного обмена пленными домой вернулись 100 военных и один гражданский - первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается родных и близких", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники с херсонского и киевского направлений. Среди других вернулись 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе - 29, Нацгвардии - 12, восемь освобожденных относятся к Вооруженным силам Украины, пятеро - к рядам Территориальной обороны.

На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав.

Напомним, Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского.

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