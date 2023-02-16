Заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк вернулся из плена

"В результате очередного обмена пленными домой вернулись 100 военных и один гражданский - первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается родных и близких", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники с херсонского и киевского направлений. Среди других вернулись 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе - 29, Нацгвардии - 12, восемь освобожденных относятся к Вооруженным силам Украины, пятеро - к рядам Территориальной обороны.

На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав.