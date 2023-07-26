«Юнігран» забезпечив тротуарною плиткою перший McDonald’s на трасі

У будівництво нового McDonald’s на Житомирській трасі «Юнігран» поставив майже 20 тис. кв. м плитки.

21 липня відкрився перший в Україні McDonald’s, що розташувався безпосередньо на автодорозі міжнародного значення «Київ-Чоп». Заклад став частинною великого комплексу, у який також входить заправна станція WOG. Партнером підрядника виступила група компаній «Юнігран», яка поставила на об’єкт 18,5 тис. кв. м тротуарної плитки.

Збудувати перший на трасі McDonald’s було вирішено ще до повномасштабного вторгнення Росії. Але війна зупинила проєкт. Відновлення робіт у 2022 році на дорозі, яку під час боїв за Київ ворог перетворив на «трасу смерті», стало сигналом для усього будівельного ринку.

«Ми поставляли плитку ще до повномасштабного вторгнення. Будівництво поновили у серпні 2022 року. Останню машину плитки завезли у середині липня 2023 року», – каже перший заступник генерального директора групи компаній «Юнігран» Віталій Крячек.

Тротуарну плитку ТМ Unilux постачали з двох заводів. З Іванівки везли двутавр чорного кольору – 15 тис. кв. м на весь об’єкт та 2 тис. кв. м безпосередньо на McDonald’s. З Малина транспортували цеглинку забарвлення колор-мікс «Невада». Загальний обсяг останньої становив 3,5 тис. кв. м, з них 1 тис. кв. м на McDonald’s.

Поєднання саме чорного, а не стандартного сірого, двутавра з цеглинкою є дизайнерським рішенням, яке виділяє новий комплекс серед інших.

«Ми першими з виробників почали експериментувати з кольорами та формами. Маємо великий вибір дизайнерських рішень. Тому ми змогли запропонувати замовнику різні зразки та завдяки короткому логістичному плечу забезпечили найвигіднішу ціну», – підкреслює Віталій Крячек.

Завод з виробництва тротуарної плитки в Іванівці знаходиться всього у 25 км від комплексу. Компанія має й власний автопарк з маніпуляторами.

В групу компаній «Юнігран» входить сертифікована лабораторія з обладнанням світового виробника Controls. Інвестиції у лабораторію склали більше 100 тис. євро. Лабораторія виконує всі види контролю якості – від вхідного контролю до випробування готового виробу.

«Ми виправдали очікування міжнародної мережі ресторанів McDonald’s насамперед завдяки якості нашої продукції. Плитка Unilux вже доказала свою довговічність на багатьох мережах заправок та торгівельних центрах країни», – додає Віталій Крячек.

ДОВІДКА. Група компаній «Юнігран» пропонує комплексні рішення для всіх типів будівельних проєктів. «Юнігран» є одним з найбільших виробників щебеню, вибухівки для буропідрівних робіт та тротуарної плитки в Україні.

Unilux – торгова марка тротуарної плитки «Юнігран». У лінійці Unilux представлено 40 різних форм у 25 забарвленнях.

«Юнігран» забезпечує доставку своєї продукції по всій території країни. У виробничій групі працюють близько 1 300 досвідчених спеціалістів. «Юнігран» входить до сотні найбільших платників податків України