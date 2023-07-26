«Юнигран» обеспечил тротуарной плиткой первый McDonald’s на трассе

На строительство нового McDonald’s на Житомирской трассе «Юнигран» поставил почти 20 тыс. кв. м плитки.

21 июля открылся первый в Украине McDonald’s на дороге международного значения «Киев-Чоп». Заведение стало частью большого комплекса, в который также входит заправочная станция WOG. Партнером подрядчика выступила группа компаний «Юнигран», которая поставили на объект 18,5 тыс. кв. м тротуарной плитки.

Построить первый на трассе McDonald’s было решено еще до полномасштабного вторжения. Но война остановила проект. Возобновление работ в 2022 году на дороге, которую во время боев за Киев враг превратил в «трассу смерти» стало сигналом для всего строительного рынка.

«Ми поставляли плитку еще до полномасштабного вторжения. Строительство возобновили в августе 2022 года. Последнюю машину плитки завезли в средине июля 2023 года», – говорит первый заместитель генерального директора группы компаний «Юнигран» Виталий Крячек.

Тротуарную плитку ТМ Unilux поставляли с двух заводов. Из Ивановки везли двутавр черного цвета – 15 тыс. кв. м на весь объект и 2 тыс. кв. м непосредственно для McDonald’s. С Малина транспортировали кирпич окраса колор-микс «Невада». Общий объем кирпича составил 3,5 тыс. кв. м, из них 1 тыс. кв. м для McDonald’s.

Сочетание именно черного, а не стандартного серого, двутавра с кирпичом стало дизайнерским решением, которое выделяет новый комплекс среди других.

«Ми первыми из производителей начали экспериментировать с цветами и формами. У нас большой выбор дизайнерских решений. Поэтому мы смогли предложить заказчику разнообразные образцы и благодаря короткому логистическому плечу обеспечить выгодную цену», – подчеркивает Виталий Крячек.

Завод по производству тротуарной плитки в Ивановке находится всего в 25 км от комплекса. Компания располагает собственным автопарком с манипуляторами.

В группу компаний «Юнигран» входит сертифицированная лаборатория с оборудованием мирового производителя Controls. Объем инвестиций в лабораторию составил больше 100 тыс. евро. Лаборатория выполняет все виды контроля качества – от входного контроля до испытания готового изделия.

«Ми оправдали ожидания международной сети ресторанов McDonald’s, в первую очередь, благодаря качеству нашей продукции. Плитка Unilux уже доказала свою долговечность на множестве заправочных станций и ТЦ страны», – добавляет Виталий Крячек.

СПРАВКА. Группа компаний «Юнигран» предлагает комплексные решения для всех типов строительных объектов. «Юнигран» является одним из самых крупных производителей щебня, взрывчатки для буровзрывательных робот и тротуарной плитки в Украине.

Unilux – торговая марка тротуарной плитки «Юнигран». В линейке Unilux представлено 40 различных форм в 25 цветах.

«Юнигран» обеспечивает доставку продукции по всей территории Украины. В производственной группе работает около 1 300 квалифицированных специалистов. «Юнигран» входит в сотню крупнейших налогоплательщиков Украины.