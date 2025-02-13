Volkswagen Tiguan та Passat отримали новий потужний двигун: ціни та характеристики

На кросоверах двигун видає 204 або 265 кінських сил, причому у другому випадку двигун ідентичний Golf GTI, хіба що момент на більш важких машинах збільшений з 370 до 400 Нм. Passat молодшого агрегату не має, а старший, як і на інших моделях, доступний тільки у виконанні R-Line.

Розгін з місця до ста у 204-сильних Tayron і Tiguan займає 7,5 секунди, максималка – 220 кілометрів на годину. Середня витрата палива за циклом WLTP – від 7,5 до 8,3 літра на 100 кілометрів. З потужнішим двигуном динаміка помітно покращиться: 5,9 секунди і 242 км/год для Tiguan і 6,3 секунди й 240 км/год для Tayron. Універсал Passat 2.0 TSI 4Motion буде ще швидшим: 5,8 секунди до "сотні", а максимальна швидкість складе 250 км/год.

На додаток до цього машини можуть буксирувати причепи масою від 2,2 до 2,5 тони. Вони навіть мають особливий режим руху Trailer, який активується автоматично і змінює алгоритм розподілу тяги між осями. Ціни на Tiguan 2.0 TSI 4Motion стартують з 48 175 євро, на Tayron – від 50 770. Універсал Passat 2.0 TSI 4Motion з новим мотором оцінили в 62 990 євро.