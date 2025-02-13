Volkswagen Tiguan и Passat получили новый мощный двигатель: цены и характеристики

На кроссоверах двигатель выдает 204 или 265 лошадиных сил, причем во втором случае двигатель идентичен Golf GTI, разве что момент на более тяжелых машинах увеличен с 370 до 400 Нм. Passat младшего агрегата не имеет, а старший, как и на других моделях, доступен только в исполнении R-Line.

Разгон с места до ста у 204-сильных Tayron и Tiguan занимает 7,5 секунды, максималка - 220 километров в час. Средний расход топлива по циклу WLTP - от 7,5 до 8,3 литра на 100 километров. С более мощным двигателем динамика заметно улучшится: 5,9 секунды и 242 км/ч для Tiguan и 6,3 секунды и 240 км/ч для Tayron. Универсал Passat 2.0 TSI 4Motion будет еще быстрее: 5,8 секунды до "сотни", а максимальная скорость составит 250 км/ч.

В дополнение к этому машины могут буксировать прицепы массой от 2,2 до 2,5 тонны. Они даже имеют особый режим движения Trailer, который активируется автоматически и меняет алгоритм распределения тяги между осями. Цены на Tiguan 2.0 TSI 4Motion стартуют с 48 175 евро, на Tayron - от 50 770. Универсал Passat 2.0 TSI 4Motion с новым мотором оценили в 62 990 евро.