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Боррель про ракетну атаку на Україну: воєнний злочин не залишиться безкарним

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Україна , П'ятниця 10 лютого 2023 20:43
Боррель про ракетну атаку на Україну: воєнний злочин не залишиться безкарним Фото: верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Сьогоднішній ракетний обстріл території України є черговим воєнним злочином Росії. Європейський союз буде допомагати українському народу до самої перемоги.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК - Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Так, Боррель відреагував на чергову російську ракетну атаку на Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста України, а також порушення повітряного простору Молдови.

"Удари по цивільних об'єктах - це воєнний злочин, і він не залишиться безкарним. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет. Більшість ворожих ракет була збита силами протиповітряної оборони.

Раніше, верховний представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив надання Україні пакету військової допомоги на суму 500 млн євро.

Також Європейський Союз збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців. Таким чином, загальна кількість навченого персоналу EUMAM збільшиться до 30 тисяч осіб.

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Російська Федерація Жозеп Боррель Евросоюз
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