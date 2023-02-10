Боррель про ракетну атаку на Україну: воєнний злочин не залишиться безкарним

Сьогоднішній ракетний обстріл території України є черговим воєнним злочином Росії. Європейський союз буде допомагати українському народу до самої перемоги.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК - Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії .

Так, Боррель відреагував на чергову російську ракетну атаку на Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста України, а також порушення повітряного простору Молдови.

"Удари по цивільних об'єктах - це воєнний злочин, і він не залишиться безкарним. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе", - наголосив він.