"Вместо гуманитарных коридоров они способны создать только кровавые": Зеленский осудил обстрелы мирных граждан
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел мирных граждан российскими войсками при попытке эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента 6 марта.
"Мы много говорили о гуманитарных коридорах. Ежедневно говорили о возможности людей выйти с тех городов, куда пришла Россия, российские военные. Я благодарен каждому украинцу, который остается в окружении, чтобы отстаивать наши города. Но также есть люди, которым нужно выйти, и мы слышали обещания, что гуманитарные коридоры будут, но их нет. Вместо гуманитарных коридоров они (российские войска) способны только кровавые", - отметил глава государства.
Зеленский также навел пример жестокого убийства мирных жителей российскими войсками при попытке эвакуации из пригородов Киева.
"Сегодня в Ирпене было убито двое взрослых, мужчину и женщину, а также двое детей, когда они просто пытались выйти из города, чтобы спастись. Сколько таких семей в Украине уже погибло…", - заявил глава государства.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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