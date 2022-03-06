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"Замість гуманітарних коридорів вони здатні створити тільки криваві": Зеленський засудив обстріли мирних громадян

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Неділя 06 березня 2022 23:36
"Замість гуманітарних коридорів вони здатні створити тільки криваві": Зеленський засудив обстріли мирних громадян Президент України Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирних громадян російськими військами при спробі евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента 6 березня.

"Ми багато говорили про гуманітарні коридори. Щодня говорили про можливість людей вийти з тих міст, куди прийшла Росія, російські військові. Я вдячний кожному українцю, який залишається в оточенні, щоб відстоювати наші міста. Але також є люди, яким потрібно вийти, і ми чули обіцянки, що гуманітарні коридори будуть, але їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони (російські війська) здатні тільки криваві", - зазначив глава держави.

Зеленський також навів приклад жорстокого вбивства мирних жителів російськими військами при спробі евакуації з передмість Києва.

"Сьогодні в Ірпені було вбито двоє дорослих, чоловіка і жінку, а також двоє дітей, Коли вони просто намагалися вийти з міста, щоб врятуватися. Скільки таких сімей в Україні вже загинуло...", - заявив глава держави.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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