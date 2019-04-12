“Вход для брендов с убеждениями!”: финализирована программа Украинского маркетинг-форума

16–17 апреля маркетинговое сообщество в 12-тый раз соберется на самой большой дискуссионной площадке – Украинском маркетинг-форуме (УМФ 2019). Более 80 спикеров на четырех сценах события будут обсуждать темы, которые сегодня волнуют бизнес, анализировать “точки боли” потребителей, говорить о поиске новой мотивации для сотрудников и о необходимости демонстрировать свою идейную позицию в новом мире.

Ключевая тема 2019 года – «Добро пожаловать в новый мир. Вход для брендов с убеждениями». «Одна из задач маркетинг-форума – показывать зарождающиеся и магистральные тренды, чтобы компании могли сверяться со своими “дорожными картами”, – комментирует главную тему года Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, основатель IdeasFirst. – Появление темы о позиции брендов – ответ на масштабные изменения, которые происходят сегодня практически во всех сферах деятельности. Новые технологии, политические и социальные процессы приводят к глобальному пересмотру того, что еще недавно было незыблемым. Профессиональная деятельность становится способом творческого самовыражения и приводит к культурной трансформации. Бренды могут и должны участвовать в этом. Иначе они рискуют потерять свою актуальность для потребителей. Об этом мы и будем говорить в 2019 году».

Среди спикеров события – такие признанные международные и украинские эксперты, как доктор Николаос Димитриадис, CEO Trizma Neuro (Белград); Джонно Саузем, Senior Business Development Manager Amazon (Лондон); Люк Ходсон, основатель Influencer Marketing Agency Urban Nerds (Лондон); Ян Петер Де Йонг, Country Manager Microsoft Ukraine (Прага); Дмитрий Шоломко, директор Google в Украине (Киев); Карин Касе, PR-менеджер Bolt (Taxify) в странах Центральной и Восточной Европы (Таллинн); Гилмар Вендт, основатель бренд-консалтингового агентства GW+Co (Лондон); Аксель Дитрих, основатель компании vrisch (Вена); Ярослава Гресь, СЕО Gres Todorchuk PR (Киев); Владимир Поперешнюк, соучредитель «Нова Пошта» (Киев); Александр Колб, генеральный директор Promodo (Харьков); Алексей Коваленко, Founder & CEO OpenMind, ТМ «Эпикур» (Киев); Павел Вржещ, креативный директор агентства Banda (Киев); Валерия Толочина, CMO INTERTOP Ukraine (Киев); Елена Стоянова, директор по маркетингу PepsiCo (Киев); Ирина Качура, вице-президент Carlsberg Ukraine (Киев).

Специальный гость форума – доктор Ицхак Адизес, мировой эксперт в сфере менеджмента и эффективности ведения бизнеса, основатель консалтинговой организации Adizes Institute (США), создавший целую методологию и философию ведения бизнеса.



Один из самых интересных форматов этого года – дискуссии, которые помогут участникам найти собственные ответы на такие вопросы:

Роль бренда уменьшается или увеличивается? Что сегодня делать компании, чтобы сохранить силу своего бренда в будущем?

Бренд, амбассадор и аудитория: как выиграть всем, не изменив себе?

Каковы ключевые качества нужны маркетинг-директору сегодня и в ближайшем будущем? Как развивается профессия?

Как может поменяться маркетинг и креативный бизнес в ближайшие 5-10 лет?

Как трансформируется коммуникация в эру диджитализации, социальных сетей и микроинфлюенсеров?

Какие изменения в ближайшее время принесет цифровая экономика? Готов ли маркетинг-директор возглавить цифровую трансформацию бизнеса?



Темa цифровой трансформации будет посвящена самая большая секция форума. Владимир Демяненко, управляющий партнер IT-компании D2, ментор секции «Цифровая трансформация-2020», рассказывает: «Мы планируем представить на одной площадке видение трех технологических гигантов – Amazon, Microsoft и Google. Эти компании радикально изменили customer experience, и мы хотим в числе первых узнать, каких новаций ждать от них в 2019-2020 годах. Кроме того, одна из задач такого формата – найти ответ на вопрос ”Конкурировать или сотрудничать с мировыми гигантами?”».

Секция «Цифровая трансформация-2020» состоится при поддержке IT-компании D2, выступившей технологическим партнером события. Из выступлений участники также узнают, как искусственный интеллект и Big Data меняют маркетинг, к какому будущему готовиться бизнесам и как составить гайдлайн по цифровой трансформации. Анализ системных кейсов цифровой трансформации представят Владислав Сторчак, директор департамента управления клиентским сервисом ООО «Метинвест Диджитал» (Киев), Анна Христянович, руководитель департамента стратегических проектов и процессов ПУМБ (Киев), Сергей Даниленко, маркетинг-директор Middleware (Днепр), Олег Спирин, директор по данным VARUS (Днепр), Андрей Бурлуцкий, директор по стратегическому маркетингу SMART business, Владимир Корниенко, руководитель программы лояльности «Червоний Маркет» (Киев), Оксана Ферчук, руководитель бизнес-направления EVO (Киев).

В этом году Украинский маркетинг-форум пройдет сразу на двух этажах в 4 контентных потоках. На событии ожидается 1000 участников. Поддерживают форум Grande Affiche (титульный партнер); SMART business (генеральный партнер); Univest Advertising Production (специализированный партнер).

16–17 апреля 2019 года

12 Украинский маркетинг-форум

http://bit.ly/2UbzHa8