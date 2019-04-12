"Вхід для брендів з переконаннями!". Фіналізована програма Українського маркетинг-форуму

16-17 квітня маркетингова громада у 12-й раз збереться на найбільшому дискусійному майданчику — Українському маркетинг-форумі (УМФ 2019). Понад 80 спікерів на чотирьох сценах обговорюватимуть теми, які сьогодні хвилюють бізнес, аналізуватимуть «точки болю» споживачів, говоритимуть про пошук нової мотивації для співробітників і про необхідність демонструвати свою ідейну позицію у новому світі.



Ключова тема 2019 року — «Ласкаво просимо до нового світу. Вхід для брендів з переконаннями». «Одне із завдань маркетинг-форуму — показувати нові та магістральні тренди, щоб компанії могли звірятися зі своїми «дорожніми мапами», — коментує головну тему року Ірина Бондаренко, продюсерка Українського маркетинг-форуму, засновниця IdeasFirst. — Поява теми про позицію брендів — відповідь на масштабні зміни, що відбуваються сьогодні практично у всіх сферах діяльності. Нові технології, політичні і соціальні процеси призводять до глобального перегляду того, що нещодавно було непорушним. Професійна діяльність стає способом творчого самовираження і призводить до культурної трансформації. Бренди можуть і повинні брати участь у цьому. Інакше вони ризикують втратити свою актуальність для споживачів. Про це ми і будемо говорити у 2019 році».



Серед спікерів події — такі визнані міжнародні та українські експерти, як доктор Ніколаос Дімітріадіс, CEO Trizma Neuro (Белград); Джонно Саузем, Senior Business Development Manager Amazon (Лондон); Люк Ходсон, засновник Influencer Marketing Agency Urban Nerds (Лондон); Ян Петер Де Йонг, Country Manager Microsoft Ukraine (Прага); Дмитро Шоломко, директор Google в Україні (Київ); Карін Касе, PR-менеджер Bolt (Taxify) в країнах Центральної та Східної Європи (Таллінн); Гілмар Вендт, засновник бренд-консалтингового агентства GW+Co (Лондон); Аксель Дітріх, засновник компанії vrisch (Відень); Ярослава Гресь, СЕО Gres Todorchuk PR (Київ); Володимир Поперешнюк, співзасновник «Нова Пошта» (Київ); Олександр Колб, генеральний директор Promodo (Харків); Олексій Коваленко, Founder&CEO OpenMind, ТМ «Епікур» (Київ); Павло Вржещ, креативний директор агентства Banda (Київ); Валерія Толочина, CMO INTERTOP Ukraine (Київ); Олена Стоянова, директор з маркетингу PepsiCo (Київ); Ірина Качура, віце-президент Carlsberg Ukraine (Київ).



Спеціальний гість форуму — доктор Іцхак Адізес, світовий експерт у сфері менеджменту та ефективності ведення бізнесу, засновник консалтингової організації Adizes Institute (США), який створив окрему методологію і філософію ведення бізнесу.



Один з найцікавіших форматів цього року — дискусії, що допоможуть учасникам знайти власні відповіді на такі питання:

Роль бренду зменшується або збільшується? Що сьогодні робити компанії, щоб зберегти силу свого бренду у майбутньому?

Бренд, амбасадор і аудиторія: як виграти всім, не зраджуючи собі?

Які ключові якості потрібні маркетинг-директору сьогодні і в найближчому майбутньому? Як розвивається професія?

Як може змінитися маркетинг і креативний бізнес у найближчі 5-10 років?

Як трансформується комунікація в еру діджиталізації, соціальних мереж і мікроінфлюенсерів?

Які зміни найближчим часом принесе цифрова економіка? Чи готовий маркетинг-директор очолити цифрову трансформацію бізнесу?



Темі цифрової трансформації буде присвячена найбільша секція форуму. Володимир Дем'яненко, керуючий партнер IT-компанії D2, ментор секції «Цифрова трансформація-2020», розповідає: «Ми плануємо представити на одному майданчику бачення трьох технологічних гігантів — Amazon, Microsoft і Google. Ці компанії радикально змінили customer experience, і ми хочемо в числі перших дізнатися, яких новацій чекати від них у 2019-2020 роках. Крім того, одне із завдань такого формату — знайти відповідь на питання "Конкурувати або співпрацювати зі світовими гігантами?"».



Секція «Цифрова трансформація-2020» відбудеться за підтримки IT-компанії D2, яка виступила технологічним партнером події. З виступів учасники також дізнаються, як штучний інтелект і Big Data змінюють маркетинг, до якого майбутнього готуватися бізнесам і як скласти гайдлайн по цифровій трансформації. Аналіз системних кейсів цифрової трансформації представлять Владислав Сторчак, директор департаменту управління клієнтським сервісом ТОВ «Метінвест Діджитал» (Київ), Анна Христянович, керівник департаменту стратегічних проектів і процесів ПУМБ (Київ), Сергій Даниленко, маркетинг-директор Middleware (Дніпро), Олег Спірін, директор з даних VARUS (Дніпро), Андрій Бурлуцький, директор зі стратегічного маркетингу SMART business, Володимир Корнієнко, керівник програми лояльності «Червоний Маркет» (Київ), Оксана Ферчук, керівник бізнес-напряму EVO (Київ).



Цього року Український маркетинг-форум відбудеться відразу на двох поверхах у 4 тематичних потоках. На події очікується 1000 учасників. Підтримують форум Grande Affiche (титульний партнер); SMART business (генеральний партнер); Univest Advertising Production (спеціалізований партнер).



16-17 квітня 2019 року

12 Український маркетинг-форум

http://bit.ly/2UbzHa8