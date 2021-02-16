«Велта» сделала доступными и экологичными сплавы титана

В январе 2021 года «Украинский институт интеллектуальной собственности» выдал позитивное заключение относительно патента компании VELTA HOLDING US на производство сплавов титана по собственной революционной технологии. Инновационность процесса заключается в снижении стоимости сплавов и «зеленом» подходе к их производству.

Это второй подтвержденный патент «Велты» из ряда подготовленных и поданных заявок в Украине и США. Напомним, что первый патент компания получила в октябре 2020 года на новый способ изготовления доступного металлического титана с нулевыми отходами - VeltaTiProcess.

Новый патент фиксирует возможность с помощью VeltaTiProcess получать любые сплавы титана по значительно меньшей цене. Например, первый по популярности Grade 5, в состав которого входит 90% титана, 4% ванадия и 6% алюминия. Этот сплав используют в аэрокосмической, медицинской, авиационной отраслях.

«Отныне мы официально изготавливаем не только чистый титан, но и его сплавы, что означает значительное расширение будущих продуктовых линеек. Скорость патентирования говорит про бесспорную новизну открытия», - прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор компании «Велта».

Легирование титана другими элементами придает металлу дополнительные качества, например, прочность и жаростойкость, что позволяет использовать титан как конструкционный промышленный материал. Чистый титан, в свою очередь, используется в медицине, поскольку абсолютно совместим с человеческим организмом.

Технологии, запатентованные компанией «Велта», не предусматривают генерацию никаких твердых и редких отходов или выбросов вредных газов в атмосферу и имеют крайне низкий углеродный след.

В состав VELTA HOLDING US Inc. входит ПКФ ООО «Велта», которая владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями и занимает 2% мирового рынка титанового сырья. Также в структуру входит научно-исследовательский центр VeltaRDTitan, где была разработана инновационная технология изготовления металлического титана, и VeltaTitaniumMetal – исследовательский центр, где тестируются разнообразные подходы в производстве конечных бытовых изделий из титанового порошка, изготовленного на базе VeltaRDTitan

Контакты: +38 050 453 05 81, Анна Капустина, Директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «Велта»