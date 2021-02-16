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"Велта" зробила доступними та екологічними сплави титану

 

У січні 2021 року «Українській інститут інтелектуальної власності» видав позитивний висновок щодо патенту компанії VELTA HOLDING US на виробництво сплавів титану за власною революційною технологією. Інноваційність процесу полягає у зниженні вартості сплавів та «зеленому» підході до їх виробництва.

Це другий підтверджений патент «Велти» з ряду підготовлених та поданих заявок в Україні та США. Нагадаємо, що перший патент компанія отримала у жовтні 2020 року на новий спосіб виробництва доступного металічного титану з нульовими відходами -VeltaTiProcess.

Новий патент фіксує можливість за допомогою VeltaTiProcess отримувати будь-які сплави титану за значно зниженою вартістю. Наприклад, перший за популярністю Grade 5, до складу якого входить 90% титану, 4% ванадію і 6% алюмінію. Цей сплав використовують в аерокосмічній, медичний, авіаційній галузі.

«Відтепер ми офіційно виготовляємо не тільки чистий титан, але й його сплави, що означає значне розширення майбутніх продуктових лінійок. Швидкість патентування говорить про безперечну новизну винаходу», - прокоментував Андрій Бродський, генеральний директор компанії «Велта».

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Легування титану іншими елементами надає металу додаткових властивостей, наприклад, міцність та жаростійкість, що дозволяє використовувати титан, як конструкційний промисловий матеріал. Чистий титан в свою чергу використовується у медицині, оскільки є абсолютно сумісним з людським організмом.

Технології, що запатентовані компанію «Велта», не передбачають генерацію будь-яких твердих і рідких відходів чи викидів шкідливих газів у атмосферу та мають вкрай низький вуглецевий слід.

До складу VELTA HOLDING US Inc. входить ТОВ ВКФ "Велта", яка володіє Лікарівським та Бирзулівським родовищами і займає 2% світового ринку титанової сировини. Також до структури входить науково-дослідний центр VeltaRDTitan, де була розроблена інноваційна технологія виготовлення металічного титану, та VeltaTitaniumMetal – дослідницький центр, де тестуються різноманітні підходи у виробництві кінцевих побутових виробів з титанового порошку, виготовленого на базі VeltaRDTitan.

Контакти: +38 050 453 05 81, Анна Капустіна, Директор зі зв’язків з громадськістю та комунікаціям компанії «Велта»

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