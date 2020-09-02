«Велта» продолжает патентование «зелёного» способа получения доступного титана

Компания VELTA HOLDING US подала очередную заявку в Бюро патентов и торговых марок США на «зеленый» способ получения доступного титанового порошка.

Способ носит название Velta Ti Process и решает две главные проблемы для массового использования титана: снижение стоимости металла и «зеленый» подход при производстве.

Уменьшение энергетических расходов и переработка всех побочных продуктов в товары с высокой добавленной стоимостью позволяют резко снизить стоимость титана. Технология не предусматривает генерацию каких-либо твердых, жидких отходов или выбросов вредных газов в атмосферу и имеет крайне низкий углеродный след.

«Велта» находится в активном процессе патентования собственного изобретения, как в США, так и в Украине. Более того, именно Украина на сегодня является базовой страной для размещения нового предприятия компании по изготовлению конечного продукта» - прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор компании «Велта».

Velta Ti Process позволяет получать первый по популярности титановый сплав Grade 5, в состав которого входит 90% титана, 4% ванадия и 6% алюминия. Этот сплав используют в аэрокосмической, медицинской, авиационной области. Но цель компании «Велта» - изготовление именно бытовых товаров из доступного титана.

Титановый порошок, полученный с помощью Velta Ti Process, может использоваться в техниках порошковой металлургии и 3D печати.