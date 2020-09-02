«Велта» продовжує патентування «зеленого» методу отримання доступного титану

Компанія VELTA HOLDING US подала чергову заявку до Бюро патентів та торгових марок США на «зелений» метод отримання доступного титанового порошку.

Метод має назву Velta Ti Process та вирішує дві головні проблеми для масового використання титану: зниження вартості металу та «зелений» підхід при виробництві.

Зменшення енергетичних витрат та переробка всіх побічних продуктів у товари з високою доданою вартістю дозволяють різко знизити вартість титану. Технологія не передбачає генерацію будь-яких твердих, рідких відходів чи викидів шкідливих газів у атмосферу та має вкрай низький вуглецевий слід.

«Велта» знаходиться в активному процесі патентування власного винаходу, як в США, так і в Україні. Більш того, саме Україна на сьогодні є базовою країною для розташування нового підприємства компанії з виготовлення кінцевого продукту» - прокоментував Андрій Бродський, генеральний директор компанії «Велта».

Velta Ti Process дозволяє отримувати перший за популярністю титановий сплав Grade 5, до складу якого входить 90% титану, 4% ванадію і 6% алюмінію. Цей сплав використовують в аерокосмічній, медичний, авіаційній галузі. Але ціль компанії «Велта» - виготовлення саме побутових товарів з доступного титану.

Титановий порошок, отриманий за допомогою Velta Ti Process, може використовуватися в техніках порошкової металургії та 3D друку.