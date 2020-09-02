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«Велта» продовжує патентування «зеленого» методу отримання доступного титану

 

Компанія VELTA HOLDING US подала чергову заявку до Бюро патентів та торгових марок США на «зелений» метод отримання доступного титанового порошку.

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Метод має назву Velta Ti Process та вирішує дві головні проблеми для масового використання титану: зниження вартості металу та «зелений» підхід при виробництві.

Зменшення енергетичних витрат та переробка всіх побічних продуктів у товари з високою доданою вартістю дозволяють різко знизити вартість титану. Технологія не передбачає генерацію будь-яких твердих, рідких відходів чи викидів шкідливих газів у атмосферу та має вкрай низький вуглецевий слід.

«Велта» знаходиться в активному процесі патентування власного винаходу, як в США, так і в Україні. Більш того, саме Україна на сьогодні є базовою країною для розташування нового підприємства компанії з виготовлення кінцевого продукту» - прокоментував Андрій Бродський, генеральний директор компанії «Велта».

Velta Ti Process дозволяє отримувати перший за популярністю титановий сплав Grade 5, до складу якого входить 90% титану, 4% ванадію і 6% алюмінію. Цей сплав використовують в аерокосмічній, медичний, авіаційній галузі. Але ціль компанії «Велта» - виготовлення саме побутових товарів з доступного титану.

Титановий порошок, отриманий за допомогою Velta Ti Process, може використовуватися в техніках порошкової металургії та 3D друку.

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