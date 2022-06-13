​​​​​​​Уволенный глава СБУ Харьковской области обвинил начальника гарнизона в сотрудничестве с врагом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дудина в Facebook .

Он заявил, что речь идет о связях с Василием Евдокименко - государственным изменником, который проходил службу в так называемой ДНР и является приближенным к руководителю службы специальных операций так называемых МГБ ДНР и Игорем Закутаєвим, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Донецке и поддерживает тесные контакты с руководителями силового блока так называемых ЛДНР.

По словам Дудина, Мельник и Евдокименко лично знакомы и свободно общались до вторжения России в Украину. Но после 2014 года открытые контакты были прекращены. Интересен тот факт, что именно Закутаев стал посредником в их общении.

За несколько дней до полномасштабной войны Игорь Закутаев приехал в Харьков и неоднократно встречался с Мельником. Во время этих встреч они по телефону общались с Евдокименко, добавляет Дудин.

Он также утверждает, что за день до войны Закутаев покинул подконтрольную Украине территорию, а уже 24 февраля на территории Харьковского гарнизона были закрыты военкоматы. По словам Дудина участники АТО/ООС и другие добровольцы не имели возможности получить оружие и боекомплект и стать на защиту города, кроме того, не были развернуты бригады территориальной обороны города.

Последствием этого стало то, что российские танки смогли свободно ездить по улицам Харькова. Обезвредить агрессоров удалось благодаря тому, что оружие добровольцам начали выдавать в СБУ и ГУР.

Также, по словам Дудина, Мельник выходил на связь с коллаборантами вечером 24 февраля.

Информацию о том, что Сергей Мельник ведет колабораційну деятельность экс-глава харьковского СБУ получил от "неравнодушных людей" и будет требовать от правоохранительных органов расследовать это дело по двум статьям - государственная измена и содействии террористической организации.