​​​​​​​Звільнений глава СБУ Харківської області звинуватив начальника гарнізону у співпраці з ворогом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дудіна у Facebook .

Він заявив, що мова йде про зв’язки з Василем Євдокименком - державним зрадником, який проходив службу у так званій ДНР і є наближеним до керівника служби спеціальних операцій так званих МДБ ДНР та Ігорем Закутаєвим, який з 2014 року проживає у тимчасово окупованому Донецьку і підтримує тісні контакти з керівниками силового блоку так званих ЛДНР.

За словами Дудіна, Мельник та Євдокименко особисто знайомі та вільно спілкувались до вторгнення Росії в Україну. Але після 2014 року відкриті контакти було припинено. Цікавим є той факт, що саме Закутаєв став посередником у їх спілкуванні.

За кілька днів до повномасштабної війни Ігор Закутаєв приїхав у Харків та неодноразово зустрічався з Мельником. Під час цих зустрічей вони телефоном спілкувались з Євдокименком, додає Дудін.

Він також стверджує, що за день до війни Закутаєв покинув підконтрольну Україні територію, а вже 24 лютого на території Харківського гарнізону були зачинені військкомати. За словами Дудіна учасники АТО/ООС та інші добровольці не мали змоги отримати зброю та боєкомплект і стати на захист міста, крім того, не були розгорнуті бригади територіальної оборони міста.

Наслідком цього стало те, що російські танки змогли вільно їздити вулицями Харкова. Знешкодити агресорів вдалось завдяки тому, що зброю добровольцям почали видавати в СБУ та ГУР.

Також, за словами Дудіна, Мельник виходив на зв’язок із колаборантами ввечері 24 лютого.

Інформацію про те, що Сергій Мельник веде колабораційну діяльність екс-очільник харківського СБУ отримав від "небайдужих людей" і буде вимагати від правоохоронних органів розслідувати цю справу за двома статтями - державна зрада та сприяння терористичній організації.