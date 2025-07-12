"Улюблена" бригада Путіна: ГУР перехопило наказ командира РФ стратити полонених

10 липня 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило жахливий наказ одного з командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

В аудіозаписі командир 2-ї десантно-штурмової роти з нецензурною лайкою наказує катувати українських військовополонених.

Наразі ця бригада веде бойові дії на Сумщині.

155-та бригада відома численними воєнними злочинами під час окупації Київської області та на інших фронтових напрямках.

Що відомо про 155-ту бригаду РФ

Під час геноцидної війни проти України цей підрозділ зазнав значних втрат, що змусило Кремль поповнювати його новобранцями серед мобілізованих.

Українські сили безпеки неодноразово завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади.

Зокрема, 2 липня 2025 року внаслідок атаки на штаб у Курській області було ліквідовано командира полковника Сергія Ільїна.

Попри нелюдські тортури та варварські вбивства полонених, 155-та бригада отримала особливу підтримку з Кремля - її прапор гордо демонстрували під час пресконференції диктатора РФ Володимира Путіна в грудні 2024 року.

Страти та катування, скоєні солдатами та командуванням цієї “привілейованої” в Кремлі бригади, свідчать про системну, цілеспрямовану політику воєнних злочинів з боку РФ.