10 июля 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило ужасный приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В аудиозаписи командир 2-й десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.

Сейчас эта бригада ведет боевые действия на Сумщине.

155-я бригада известна многочисленными военными преступлениями во время оккупации Киевской области и на других фронтовых направлениях.

Что известно о 155-й бригаде РФ

Во время геноцидной войны против Украины это подразделение понесло значительные потери, что заставило Кремль пополнять его новобранцами среди мобилизованных.

Украинские силы безопасности неоднократно наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады.

В частности, 2 июля 2025 года в результате атаки на штаб в Курской области был ликвидирован командир полковник Сергей Ильин.

Несмотря на нечеловеческие пытки и варварские убийства пленных, 155-я бригада получила особую поддержку из Кремля - ее флаг гордо демонстрировали во время пресс-конференции диктатора РФ Владимира Путина в декабре 2024 года.

Казни и пытки, совершенные солдатами и командованием этой "привилегированной" в Кремле бригады, свидетельствуют о системной, целенаправленной политике военных преступлений со стороны РФ.