«Укрлендфарминг» Бахматюка вошел в ТОП-5 работодателей Украины в сфере АПК

Крупнейший агрохолдинг Украины, группа компаний «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка, вошел в ТОП-5 работодателей Украины в сфере АПК в рейтинге «ТОП-20 работодателей Украины».

«Власть денег» опубликовала рейтинг компаний «ТОП-20 работодателей Украины». Лучшие работодатели Украины представлены в рейтинге в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам. Издание сообщает, что при отборе учитывался ряд критериев, характеризующих качество рабочих мест и их надежность. В частности, это увеличение числа сотрудников и рост зарплат по сравнению с прошлым годом, возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников. Также принимались во внимание особенности HR-стратегии и HR-политики компании. При составлении рейтинга использовались сведения из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сведения на сайтах по трудоустройству, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов, отзывы работников и соискателей на форумах в социальных сетях.

Издание отмечает, что «Укрлендфарминг» создает рабочие места для почти 30 тыс. человек. Компания разработала программы, где учитывают тенденции развития агробизнеса и базируются на оценке каждого и индивидуальных планах развития сотрудников. Свои личностные навыки сотрудники развивают благодаря работе неформального Клуба свободного общения Ukrlandfarming « Антикафе». Там можно участвовать в дискуссионных встречах, обсуждении фильмов, бизнес-играх, учиться новому у приглашенных авторитетных спикеров. В компании также создан Институт внутренних тренеров и наставничества. Участвуя в тренингах и других событиях, сотрудники находят ответы на свои вопросы и развивают карьеру плечом к плечу с опытными специалистами крупнейшего украинского аграрного холдинга. Существует также проект «Внутренний кадровый резерв» — возможность расти параллельно с ростом компании. Благодаря этому проекту уже большое количество сотрудников агрохолдинга смогли раскрыть свой лидерский потенциал, развить компетенции и построить успешную карьеру в компании.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.