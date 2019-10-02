«Укрлендфармінг» Бахматюка увійшов до ТОП-5 роботодавців України в сфері АПК

Найбільший агрохолдинг України, група компаній «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, увійшов до ТОП-5 роботодавців України в сфері АПК в рейтингу «ТОП-20 роботодавців України».

«Власть денег» опублікувала рейтинг компаній «ТОП-20 роботодавців України». Кращі роботодавці України представлені в рейтингу в алфавітному порядку, без ранжирування за номерами. Видання повідомляє, що при відборі враховувався ряд критеріїв, що характеризують якість робочих місць і їх надійність. Зокрема, це збільшення числа співробітників і зростання зарплат в порівнянні з минулим роком, можливості для професійного і кар'єрного зростання співробітників. Також бралися до уваги особливості HR-стратегії і HR-політики компанії. При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, відомості на сайтах з працевлаштування, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів, відгуки працівників і шукачів на форумах в соціальних мережах.

Видання зазначає, що «Укрлендфармінг» створює робочі місця для майже 30 тис. осіб. Компанія розробила програми, де враховують тенденції розвитку агробізнесу та базуються на оцінці кожного і індивідуальних планах розвитку співробітників. Свої особисті навички співробітники розвивають завдяки роботі неформального Клубу вільного спілкування Ukrlandfarming « Антікафе». Там можна брати участь в дискусійних зустрічах, обговоренні фільмів, бізнес-іграх, вчитися новому у запрошених авторитетних спікерів. У компанії також створено Інститут внутрішніх тренерів і наставництва. Беручи участь в тренінгах та інших подіях, співробітники знаходять відповіді на свої питання і розвивають кар'єру пліч-о-пліч з досвідченими фахівцями найбільшого українського аграрного холдингу. Існує також проект «Внутрішній кадровий резерв» - можливість рости паралельно з ростом компанії. Завдяки цьому проекту вже велика кількість співробітників агрохолдингу змогли розкрити свій лідерський потенціал, розвинути компетенції і побудувати успішну кар'єру в компанії.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.