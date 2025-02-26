Українці у січні придбали понад 4 тисячі дизельних авто: названі лідери ринку

У січні 2025 року українці придбали 4305 легкових автомобілів з дизельними двигунами. Зазначається, що це на 27% менше, ніж торік.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на "Укравтопром".
За статистикою, з них 903 машин були новими (-17%) та 3402 автомобілів – з пробігом, які були ввезені з-за кордону (-29%).
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто у січні виглядає таким чином:
Нагадаємо, що у січні на ринку нових легковиків ЄС попит зростав тільки на електромобілі та гібриди. Так, у січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% - до 831,2 тисячі авто.
Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі та гібриди. Попит на бензинові та дизельні авто помітно "просідає". Причому, гібриди охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – майже 35%.
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