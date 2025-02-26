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Украинцы в январе приобрели более 4 тысяч дизельных авто: названы лидеры рынка

Фото: украинцы в январе приобрели более 4 тысяч дизельных авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В январе 2025 года украинцы приобрели 4305 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Отмечается, что это на 27% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

По статистике, из них 903 машин были новыми (-17%) и 3402 автомобилей - с пробегом, которые были ввезены из-за границы (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  • Renault Duster - 144 ед;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 129 ед;
  • Toyota Hilux - 66 ед;
  • Peugeot Landtrek - 62 ед;
  • Skoda Kodiaq - 41 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто в январе выглядит следующим образом:

  • Renault Megane - 272 ед;
  • Skoda Octavia - 243 ед;
  • Nissan Qashqai - 229 ед;
  • Volkswagen Passat - 204 ед;
  • Volkswagen Golf - 115 ед.

Напомним, что в январе на рынке новых легковушек ЕС спрос рос только на электромобили и гибриды. Так, в январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% - до 831,2 тысячи авто.

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили и гибриды. Спрос на бензиновые и дизельные авто заметно "проседает". Причем, гибриды охватили наибольшую долю рынка новых легковушек - почти 35%.

 

 

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