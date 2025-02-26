Українці у січні придбали понад 4 тисячі дизельних авто: названі лідери ринку

У січні 2025 року українці придбали 4305 легкових автомобілів з дизельними двигунами. Зазначається, що це на 27% менше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на " Укравтопром ".

За статистикою, з них 903 машин були новими (-17%) та 3402 автомобілів – з пробігом, які були ввезені з-за кордону (-29%).

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 144 од.;

Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;

Toyota Hilux - 66 од.;

Peugeot Landtrek - 62 од.;

Skoda Kodiaq - 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто у січні виглядає таким чином:

Renault Megane - 272 од.;

Skoda Octavia - 243 од.;

Nissan Qashqai - 229 од.;

Volkswagen Passat - 204 од.;

Volkswagen Golf - 115 од.

Нагадаємо, що у січні на ринку нових легковиків ЄС попит зростав тільки на електромобілі та гібриди. Так, у січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% - до 831,2 тисячі авто.

Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі та гібриди. Попит на бензинові та дизельні авто помітно "просідає". Причому, гібриди охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – майже 35%.