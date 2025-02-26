Украинцы в январе приобрели более 4 тысяч дизельных авто: названы лидеры рынка

В январе 2025 года украинцы приобрели 4305 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Отмечается, что это на 27% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

По статистике, из них 903 машин были новыми (-17%) и 3402 автомобилей - с пробегом, которые были ввезены из-за границы (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 144 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 129 ед;

Toyota Hilux - 66 ед;

Peugeot Landtrek - 62 ед;

Skoda Kodiaq - 41 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто в январе выглядит следующим образом:

Renault Megane - 272 ед;

Skoda Octavia - 243 ед;

Nissan Qashqai - 229 ед;

Volkswagen Passat - 204 ед;

Volkswagen Golf - 115 ед.

Напомним, что в январе на рынке новых легковушек ЕС спрос рос только на электромобили и гибриды. Так, в январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% - до 831,2 тысячи авто.

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили и гибриды. Спрос на бензиновые и дизельные авто заметно "проседает". Причем, гибриды охватили наибольшую долю рынка новых легковушек - почти 35%.