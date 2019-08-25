В "Укравтодоре" назвали причину обвала моста в Харькове

Обвал моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегруженная фура. Об этом сообщили представители "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

В ведомстве сообщили, что обвал произошел из-за перегруженной фуры.

"Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось. По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, смещение конструкции мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.

Напомним, утром воскресенья, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Движение транспорта было перекрыто.