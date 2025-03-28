У стилі 70-х: дизайнер Джуджаро представив ефектний суперкар з алюмінію

Дизайнер Джорджетто Джуджаро представив сучасну версію Maserati Boomerang із 1970-х. Середньомоторний суперкар Peralta S побудований в єдиному екземплярі та використовує шасі Maserati MC20. У нього повністю новий алюмінієвий кузов і ґрунтовно перероблений салон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Після продажу Italdesign концерну Volkswagen Джорджетто Джуджаро та його син Фабриціо відкрили студію GFG Style, основною діяльністю якої став промисловий та автомобільний дизайн. Фірма відзначилася співпрацею з китайськими виробниками та стартапом Laffite Automobili.

На мексиканському конкурсі елегантності Pastejé Automotive Invitational Джуджаро показали перший автомобіль, створений для заможного клієнта.

Середньомоторний Peralta S – це сучасна версія Maserati Boomerang, спроектованого Джуджаро на початку 70-х років минулого століття. За даними італійських медіа, ретрофутуристичний суперкар побудований на шасі Maserati MC20 й оснащений 3,0-літровим бензиновим мотором Nettuno (630 к.с., 730 Нм), восьмиступінчастим "роботом" і заднім приводом.

Кузов цілком зроблений з відформованих вручну алюмінієвих панелей, усередині можна знайти ґрунтовно перероблений салон, що поєднує шкіряну оббивку зі вставками з вкритого лаком карбону. Відомо, що авторство дизайну Peralta S належить Фабриціо Джуджаро, який черпав натхнення не лише у конкретній роботі батька, а й у всій епосі клиноподібних кузовів.