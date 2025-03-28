В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия

Дизайнер Джорджетто Джуджаро представил современную версию Maserati Boomerang из 1970-х. Среднемоторный суперкар Peralta S построен в единственном экземпляре и использует шасси Maserati MC20. У него полностью новый алюминиевый кузов и основательно переработанный салон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

После продажи Italdesign концерну Volkswagen Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио открыли студию GFG Style, основной деятельностью которой стал промышленный и автомобильный дизайн. Фирма отличилась сотрудничеством с китайскими производителями и стартапом Laffite Automobili.

На мексиканском конкурсе элегантности Pastejé Automotive Invitational Джуджаро показали первый автомобиль, созданный для состоятельного клиента.

Среднемоторный Peralta S - это современная версия Maserati Boomerang, спроектированного Джуджаро в начале 70-х годов прошлого века. По данным итальянских медиа, ретрофутуристический суперкар построен на шасси Maserati MC20 и оснащен 3,0-литровым бензиновым мотором Nettuno (630 л.с., 730 Нм), восьмиступенчатым "роботом" и задним приводом.

Кузов целиком сделан из отформованных вручную алюминиевых панелей, внутри можно найти основательно переработанный салон, сочетающий кожаную обивку со вставками из покрытого лаком карбона. Известно, что авторство дизайна Peralta S принадлежит Фабрицио Джуджаро, который черпал вдохновение не только в конкретной работе отца, но и во всей эпохе клиновидных кузовов.