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В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия

Пятница 28 марта 2025 19:30
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В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия Фото: Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия (gfgstyle.it)
Автор: Константин Широкун

Дизайнер Джорджетто Джуджаро представил современную версию Maserati Boomerang из 1970-х. Среднемоторный суперкар Peralta S построен в единственном экземпляре и использует шасси Maserati MC20. У него полностью новый алюминиевый кузов и основательно переработанный салон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

После продажи Italdesign концерну Volkswagen Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио открыли студию GFG Style, основной деятельностью которой стал промышленный и автомобильный дизайн. Фирма отличилась сотрудничеством с китайскими производителями и стартапом Laffite Automobili.

В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия

На мексиканском конкурсе элегантности Pastejé Automotive Invitational Джуджаро показали первый автомобиль, созданный для состоятельного клиента.

Среднемоторный Peralta S - это современная версия Maserati Boomerang, спроектированного Джуджаро в начале 70-х годов прошлого века. По данным итальянских медиа, ретрофутуристический суперкар построен на шасси Maserati MC20 и оснащен 3,0-литровым бензиновым мотором Nettuno (630 л.с., 730 Нм), восьмиступенчатым "роботом" и задним приводом.

В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия

Кузов целиком сделан из отформованных вручную алюминиевых панелей, внутри можно найти основательно переработанный салон, сочетающий кожаную обивку со вставками из покрытого лаком карбона. Известно, что авторство дизайна Peralta S принадлежит Фабрицио Джуджаро, который черпал вдохновение не только в конкретной работе отца, но и во всей эпохе клиновидных кузовов.

В стиле 70-х: дизайнер Джуджаро представил эффектный суперкар из алюминия

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