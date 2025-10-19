"Це помітять у Москві": Пісторіус наполягає на поверненні призову до армії

Коаліція в Німеччині продовжує обговорювати реформу військового обов’язку. Пісторіус же своєю чергою наголошує, що повернення до загального призову чоловіків певного віку може стати потужним сигналом для Москви.

"Якщо ми знову проведемо військовий призов усіх чоловіків певного віку та зберемо дані всіх, хто придатний до військової служби, це також буде помічено в Росії. Іншими словами - це також є фактором стримування", - сказав політик.

За словами міністра, у разі оборонного стану, якого Німеччина прагне уникнути, призов, призупинений у 2011 році, може бути негайно відновлений відповідно до Основного Закону.

"Тоді нам потрібно знати, хто готовий до розгортання, а хто ні", - наголосив Пісторіус.

Він також визнав, що скасування районних військових комісаріатів після призупинення призову було серйозною помилкою.

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді знову зможемо проводити загальнонаціональний призов", - додав він.

Пісторіус підкреслив, що парламент має вирішити, чи запроваджувати систему лотерей для відбору призовників.

"Ми, як міністерство, звичайно, також будемо брати участь у цьому. Важливо, щоб система залишалася добровільною якомога довше", - зазначив міністр.

Він також висловив сподівання, що закон про військову службу набуде чинності вже на початку 2026 року, і запевнив, що домовленості з парламентськими групами будуть досягнуті.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Усі в Бундестазі знають: йдеться про безпеку Німеччини", - підсумував Пісторіус.