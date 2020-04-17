​Трубаров пытается восстановиться на должности в Фонде госимущества

Бывший исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров обжаловал свое увольнение в суде. Об этом во время брифинга сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Трубаров обратился в столичный административный суд, который принял его иск о восстановлении на должности.

"Он пошел в справедливый украинский суд, и административный суд Киева принял во внимание его иск с тем, чтобы рассмотреть восстановление его в должности. Причем Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся Алексея Гончарука и его правительства, чтобы начать восстановление. Теперь правительства Гончарука и он не боится", - заявил он.

Суд принял иск к рассмотрению.

Отметим, 30 сентября прошлого года Кабинет министров уволил Виталия Трубарова с должности и.о. главы Фонда госимущества. Тогда он ушел с должности по собственному желанию.

Напомним, в октябре 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам внеплановых проверок на Государственном предприятии "Первомайскуголь" и в Фонде государственного имущества Украины внесло предписания бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.