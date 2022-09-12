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‚Суд взял под стражу экс-начальника СБУ в Харьковской области Дудина

Фото: Роман Дудин, экс-начальник СБУ в Харьковской области kharkivoda.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Суд избрал меру пресечения для бывшего руководителя управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Отмечается, что по материалам ГБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений службы.

По подозрению в государственной измене и дезертирстве ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября стало известно о задержании Дудина в одной из западных областей Украины.

Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал на защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично".

Как сообщило Государственное бюро расследований, после 24 февраля 2022 года Дудин умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. Также установлен факт самовольного оставления им места службы.

По данным Obozrevatel, Дудин отказался выполнять приказ перейти в подчинение командующего группировкой войск "Харьков" - начальника штаба обороны Харькова и хотел руководить обороной области сам.

По информации издания, беглец вернулся в Харьков только в марте, когда ситуация несколько стабилизировалась.

СБУ также установило, что Дудин совершил "многоэтапные действия", направленные на отстранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

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Служба безопасности УкраиныХарьковГБР