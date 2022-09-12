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​Суд взяв під варту екс-начальника СБУ в Харківській області Дудіна

Фото: Роман Дудін, екс-начальник СБУ у Харківській області (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Суд обрав запобіжний захід для колишнього керівника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.

Зазначається, що за матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь служби.

За підозрою у державній зраді та дезертирстві йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо про затримання Дудіна в одній з західних областей України.

Дудіна з посади начальника СБУ Харківської області звільнив президент України Володимир Зеленський. За словами голови держави, Дудін "не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто".

Як повідомило Державне бюро розслідувань, після 24 лютого 2022 року Дудін умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби.

За даними Obozrevatel, Дудін відмовився виконувати наказ перейти у підпорядкування командувача угрупуванням військ "Харків" - начальника штабу оборони Харкова і хотів керувати обороною області сам.

За інформацією видання, втікач повернувся до Харкова тільки в березні, коли ситуація дещо стабілізувалася.

СБУ також встановило, що Дудін вчинив "багатоетапні дії", направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

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Служба безпеки УкраїниХарківДБР