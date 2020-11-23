«STATUS GROUP» – украинский бизнес, выполняющий свои обязательства! Мы выстояли!

Как только объявили о режиме самоизоляции, тут же возникла масса вопросов о том, как будут работать строительные организации. Как будет продвигаться ход строительства в период карантина, кто будет отвечать за срыв сроков и как придерживаться намеченных планов? Мы поинтересовались у девелоперской компании «STATUS GROUP».

- Как повлияла пандемия на ход строительства?

Безусловно, нынешний кризис, вызванный вспышкой вируса COVID-19, не обошел стороной строительную отрасль. Сложно представить сферу бизнес, которой удалось выстоять без потерь и убытков. Вначале мы, как и все, были растеряны и не до конца понимали, как действовать дальше. Мы серьезно опасались за свое дело. Но как говориться: «Что нас не убивает, делает сильнее». Несмотря на неблагоприятные перспективы, мы взяли курс на адаптацию бизнеса под нынешние реалии. Улучшили формулу взаимодействия заказчик-исполнитель и исполнитель-подрядчик. Максимально диджитализировали все рабочие процессы, что позволило сохранить и даже где-то улучшить коммуникацию сотрудников офиса после перевода на удаленную работу. Надо сказать, это диджитализация рабочих процессов - актуальное на сегодня направление, показывающее свою эффективность уже в первые недели реализации.

Также хочется отметить, что компания «STATUS GROUP» самостоятельно финансирует свои проекты и всегда находит ресурсы для их реализации. И хотя у нас много партнеров в финансово-банковской сфере, мы гордимся тем, что не использовали заемные средства. Только инвестиции партнеров и клиентов, только чистый капитал.

- Как идет ход строительства?

Хотя карантинные меры и поставили под угрозу ход строительства, все же существенных убытков мы не понесли. Своевременная оптимизация всех процессов позволила нам достичь тех результатов, которые были до карантина. Взять хотя бы нашу жемчужину ЖК «PODIL PLAZA&RESIDENCE». Начатое в марте 2019 строительство последней Секции уже близко к сдаче в эксплуатацию.

Также в активной фазе застройки у нас находятся еще три объекта, среди которых ЖК «OLYMPIC PARK» на Харьковском шоссе полностью готов к эксплуатации. В ЖК «Ривьера», 3 очередь закончены все общестроительные работы, скоро сюда заедут новые жильцы. В этом же году начато строительство жилого комплекса премиум класса на Осокорках ЖК «SKY RIVER» с собственной благоустроенной набережной зоной.

- Как обстоят дела с продажами?

Конечно, спрос на недвижимость снизился и вернуть докарантинные показатели не представляется возможным, но у нас сформирована четкая и пошаговая стратегия по наращиванию темпов роста. Тем более, что опыт работы в кризис у нас уже был. Вспомнить хотя бы печальный 2008 год, когда рынок недвижимости обвалился полностью. Или политические события 2014, сильно потрясшие нашу страну. Мы не прекращали работать тогда, мы не прекращаем выполнять обязательства сегодня.

- Как быть насчет ответственности за простой?

Что касается ответственности, то украинское законодательство однозначно трактует подобную ситуацию как форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение исполнения обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Коронавирус — более чем форс-мажорное обстоятельство. Хотя мы и защищены законом, все же ощущаем моральную ответственность перед клиентами. Поэтому, как только карантинные меры были ослаблены, компания незамедлительно вернулась к работе.

- Как удается соблюдать меры безопасности в связи с COVID-19?

Вы должны понимать, что в условиях стройки соблюдать карантинные меры предосторожности не так просто, но возможно. Так или иначе, строители обязаны использовать во время работы маски, респираторы, защитные очки, так как имеют дело с материалами и инструментами, которые создают много пыли. И эти требования соответствуют рекомендациями МОЗ о предотвращении распространения коронавируса. Дабы избежать массовых заражений в процессе строительства объектов мы регулярно проводим дополнительные инструктажи и проверки, даем рекомендации, в том числе и о мерах предотвращении распространения вируса COVID-19.

- Какими достижениями вы гордитесь в уходящем году?

Первое - это вовремя сориентировались в ситуации и быстро адаптировали бизнес под современные реалии.

Второе – начали активно развивать приоритетное направление корпоративной социальной ответственности и в ближайшее время планируем провести ряд социальных мероприятий. Очень надеемся та то, что запланированные нами до конца этого года социальные акции подарят праздничное настроение и положительные эмоции. А положительные эмоции, как известно, обладают целебными свойствами.

- Какие планы у компании в долгосрочной перспективе?

Следовать намеченному плану и соблюдать взятые на себя обязательства. Привлекать новых инвесторов и поддерживать связь с существующими. Ну и держать руку на пульсе. Коронавирус хоть и изменил намеченные планы, но не смог вывести из строя команду. Мы сохранили нашу команду и благодаря слаженной работе смогли выстоять!