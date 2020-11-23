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«STATUS GROUP» - український бізнес, який виконує свої зобов'язання! Ми встояли!

 

Як тільки вийшла постанова про умови жорстких карантинних заходи, одразу виникла маса питань про те, як будуть працювати будівельні організації. Як буде просуватися хід будівництва в період карантину, хто буде відповідати за зрив термінів та як дотримуватися намічених планів? Ми поцікавилися у девелоперської компанії «STATUS GROUP».

- Як вплинула пандемія на хід будівництва?

Безумовно, криза 2020 року, викликана спалахом вірусу COVID-19, не обійшла стороною будівельну галузь. Складно уявити сферу бізнесу, якій вдалося б встояти без втрат й збитків. Спочатку ми, як і всі, були розгублені та не до кінця розуміли, як діяти далі. Ми серйозно побоювалися за свою справу. Але як говориться: «Що нас не вбиває, робить сильнішими».

Незважаючи на несприятливі перспективи, ми взяли курс на адаптацію бізнесу під нинішні реалії. Поліпшили формулу взаємодії замовник-виконавець та виконавець-підрядник. Максимально діджиталізували всі робочі процеси, що дозволило зберегти й навіть десь поліпшити комунікацію співробітників офісу після переведення їх на віддалену роботу. Треба відмітити, що діджиталізація робочих процесів – дуже актуальний напрямок, який показує свою ефективність вже в перші тижні реалізації.

Також хочеться відзначити, що компанія «STATUS GROUP» самостійно фінансує свої проекти й завжди знаходить ресурси для їх реалізації. І хоча у нас багато партнерів в фінансово-банківській сфері, ми пишаємося тим, що не використали позикові кошти. Тільки інвестиції партнерів та клієнтів, тільки чистий капітал.

- Як йде хід будівництва?

Хоча карантинні заходи і поставили під загрозу хід будівництва, все ж істотних збитків ми не зазнали. Своєчасна оптимізація всіх процесів дозволила нам досягти тих результатів, які були до карантину. Взяти хоча б нашу перлину ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE». Розпочате в березні 2019 будівництво останньої Секції вже близько до здачі в експлуатацію.

Також в активній фазі забудови у нас знаходяться ще три об'єкти, серед яких ЖК «OLYMPIC PARK» на Харківському шосе повністю готовий до експлуатації. У ЖК «Рив’єра», 3 черга закінчені всі загальнобудівельні роботи, скоро сюди заїдуть нові мешканці. В цьому ж році розпочато будівництво житлового комплексу преміум класу на Осокорках ЖК «SKY RIVER» з власною упорядкованою набережною зоною.

- Як справи з продажами?

Звичайно, попит на нерухомість знизився й повернути до карантинні показники не представляється можливим, але у нас сформована чітка й покрокова стратегія щодо нарощування темпів зростання. Тим більше, що досвід роботи в кризу у нас вже був. Згадати хоча б сумний 2008 рік, коли ринок нерухомості обвалився повністю. Або політичні події 2014 року, які сильно вразили нашу країну. Ми не припиняли працювати тоді, ми не припиняємо виконувати зобов'язання сьогодні.

- Як щодо відповідальності за простій?

Що стосується відповідальності, то українське законодавство однозначно трактує подібну ситуацію, як форс-мажор. Сторони звільняються від відповідальності за порушення виконання зобов'язань в разі настання форс-мажорних обставин. Коронавірус - більш ніж форс-мажорна обставина. Хоча ми захищені законом, але відчуваємо моральну відповідальність перед клієнтами. Тому, як тільки карантинні заходи були послаблені, компанія негайно повернулася до роботи.

- Як вдається дотримуватися заходів безпеки у зв'язку з COVID-19?

Ви повинні розуміти, що в умовах будівництва дотримуватися карантинних заходів не так просто, але можливо. Так чи інакше, будівельники зобов'язані використовувати під час роботи маски, респіратори, захисні окуляри, так як мають справу з матеріалами й інструментами, які створюють багато пилу. І ці вимоги відповідають рекомендаціям МОЗ про запобігання поширенню коронавіруса. Щоб уникнути масових заражень в процесі будівництва об'єктів ми регулярно проводимо додаткові інструктажі та перевірки, даємо рекомендації, в тому числі й про заходи запобігання поширенню вірусу COVID-19.

- Якими досягненнями ви пишаєтеся у році, що минає?

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Перше - це вчасно зорієнтувалися в ситуації й швидко адаптували бізнес під сучасні реалії. Друге - почали активно розвивати пріоритетний напрямок корпоративної соціальної відповідальності й найближчим часом плануємо провести ряд соціальних заходів. Дуже сподіваємося та те, що заплановані нами до кінця цього року соціальні акції подарують святковий настрій та позитивні емоції. А позитивні емоції, як відомо, мають цілющі властивості.

- Які плани у компанії в довгостроковій перспективі?

Слідувати наміченим планом й дотримуватися взятих на себе зобов'язаннь. Залучати нових інвесторів та підтримувати зв'язок з існуючими. Ну і тримати руку на пульсі. Коронавірус хоч й змінив намічені плани, але не зміг вивести з ладу команду. Ми зберегли нашу команду й завдяки злагодженій роботі змогли встояти!

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