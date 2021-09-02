США эвакуировали на свою территорию более 23 тысяч афганцев
Фото: в США доставлены более 23 тысяч эвакуированных афганцев (Getty Images)
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщила, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, эвакуированных из захваченного боевиками радикального движения "Талибан" Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Прайс отметил, что з 17 по 31 августа в США эвакурировали 31 107 людей. 77% эвакуированных являются афганцами, которые покинули страну из-за угрозы своей безопасности.
Ранее в Белом доме не раскрывали данные о числе граждан Афганистана, которых отправили в США. Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявлял что в общей сложности американские военные и их партнеры по коалиции эвакуировали более 123 тысяч людей.