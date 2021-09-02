ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США эвакуировали на свою территорию более 23 тысяч афганцев

Новина українською →
Афганистан, Четверг 02 сентября 2021 09:23
США эвакуировали на свою территорию более 23 тысяч афганцев Фото: в США доставлены более 23 тысяч эвакуированных афганцев (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщила, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, эвакуированных из захваченного боевиками радикального движения "Талибан" Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Прайс отметил, что з 17 по 31 августа в США эвакурировали 31 107 людей. 77% эвакуированных являются афганцами, которые покинули страну из-за угрозы своей безопасности.

Ранее в Белом доме не раскрывали данные о числе граждан Афганистана, которых отправили в США. Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявлял что в общей сложности американские военные и их партнеры по коалиции эвакуировали более 123 тысяч людей.

Напомним, что тысячи жителей Афганистана скопились у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена